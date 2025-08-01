01 августа, 17:01Происшествия
Авария произошла на Вильнюсской улице в Москве
По данным ведомства, сейчас на месте работают оперативные службы города.
Источник Агентства "Москва" рассказал, что столкнулись автомобили Nissan и Audi, одна машина перевернулась. Предварительно, в результате аварии погиб один человек. Осведомленный источник СМИ также добавил, что в районе ДТП перекрыто движение по обеим полосам.
Ранее в Пензенской области в аварии погибли шесть человек, включая ребенка. ДТП произошло на 575-м километре трассы М5 "Урал" в Мокшанском районе.
По предварительным данным, врезались две машины. В настоящий момент выясняются причины случившегося.