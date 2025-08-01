Новости регионов: густой туман накрыл Красноярск

Густой туман накрыл Красноярск. Пелена окутала горы, набережные, многоэтажные дома, особенно те, которые находятся вблизи Енисея. В то же время в аэропорту Красноярска заверили, что несмотря на туман, авиагавань работает в штатном режиме. Есть несколько задержанных рейсов, не это не связано с метеоусловиями. Некоторые экологи подчеркивают, что воздух в Красноярске сильно загрязнен и город накрыл не туман, а густой смог.

В Псковской и Новгородской областях грозовой шторм оборвал линии электропередачи. Тысячи людей остались без света. Энергетики работают в усиленном режиме, задействованы 73 аварийные бригады. Чтобы добраться к местам повреждений, специалисты расчищают дороги и трассы ЛЭП от поваленных стихией деревьев. Работы продлятся до полной ликвидации последствий непогоды.

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