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Новости

16 марта, 10:00

Общество

Американский блогер приехал в Москву на Lamborghini

Американский блогер приехал в Москву на Lamborghini

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29-летний путешественник из США отправился в кругосветное путешествие на люксовом внедорожнике. Его автомобиль стал не только средством передвижения, но и полноценным домом – внутри есть кухня, душ и спальня.

За время поездки Коннор посетил более 30 стран, а Москву назвал "местом номер один" для американца на таком авто. Здесь его уже встречают фанаты. После российской столицы блогер продолжит маршрут, планируя объехать весь мир.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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