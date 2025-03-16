Американский блогер приехал в Москву на Lamborghini

29-летний путешественник из США отправился в кругосветное путешествие на люксовом внедорожнике. Его автомобиль стал не только средством передвижения, но и полноценным домом – внутри есть кухня, душ и спальня.

За время поездки Коннор посетил более 30 стран, а Москву назвал "местом номер один" для американца на таком авто. Здесь его уже встречают фанаты. После российской столицы блогер продолжит маршрут, планируя объехать весь мир.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.