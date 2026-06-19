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19 июня, 17:49

Шоу-бизнес

Беременная актриса Натали Портман отметила 45-летие в Италии

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ)/natalieportman

Голливудская актриса Натали Портман отпраздновала день рождения в Италии. Фотографиями она поделилась в Instagram (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ).

Беременной актрисе 9 июня исполнилось 45 лет. В соцсети Портман написала, что провела лучшую праздничную неделю. Также она поблагодарила всех за поздравления, а Италию – за то, что "она такая прекрасная".

Звезда Голливуда объявила о третьей беременности в середине апреля. Это будет первый общий ребенок Портман с нынешним бойфрендом, музыкантом и продюсером Танги Детаблем. О романе пары стало известно в 2025 году.

Ранее сообщалось, что певица Катя Лель отпраздновала свой 51-й день рождения, организовав в центре Москвы мероприятие с измерением ауры гостей и исцеляющими звуковыми практиками. По словам исполнительницы, на мероприятии присутствовали ученые и доктора.

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