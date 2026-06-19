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19 июня, 17:00

Происшествия

Обвиняемый в надругательстве над девочкой в лифте в Тюмени мужчина арестован

Фото: телеграм-канал "ЧП Тюмень"

Житель Нефтеюганска, которого обвиняют в сексуальном насилии над девочкой, отправили в СИЗО. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Тюменской области.

Инцидент произошел вечером 16 июня в лифте жилого дома, который находится на улице 30 лет Победы в Тюмени. По данным ведомства, 33-летний мужчина совершил противоправные действия в отношении ребенка.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера, совершенных в отношении ребенка, которому еще не исполнилось 14 лет. Личность злоумышленника была установлена. Его задержали и доставили в следственный отдел.

Проводятся следственные мероприятия, направленные на выяснение обстоятельств случившегося и сбор доказательств.

Ранее полиция задержала в Иванове мужчину, который приставал к женщинам. Правоохранители обратили внимание на публикацию в Сети о мужчине, который в Октябрьском районе областного центра предпринимает действия сексуального характера в отношении случайных женщин. Сейчас фигурант передан в следственные органы для принятия процессуального решения.

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