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19 июня, 16:31

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Детеныши манулов в Ленинградском зоопарке начали исследовать вольер

Видео: МАХ/"Ленинградский зоопарк"

Детеныши манулов, которые родились в Ленинградском зоопарке, начали исследовать вольер, рассказали в учреждении.

Имена котятам еще не выбрали, хотя известно, что это два самца и две самки. Пока что их прогулки можно назвать недолгими, поскольку после осмотра "новых уголков" и изучения декораций они возвращаются в домик.

Посетителей зоопарка просят быть тише рядом с вольерами манулов, так они могут почувствовать себя в безопасности, а значит, будут чаще покидать вольер.

Котята родились в мае у самки Пепе и самца Шу, а в июне Ленинградский зоопарк показал подросших детенышей манула. Отмечалось, что Пепе отлично справляется с материнством – она не только кормит и воспитывает детенышей, но и участвует в тренингах и сама их инициирует, высматривая сотрудников в коридоре.

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