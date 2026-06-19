Московские компании разместили арт-объекты на улицах к фестивалю "Сады и цветы"

Фото: пресс-служба департамента торговли и услуг города Москвы

Московские компании вновь присоединились к фестивалю "Сады и цветы", который проходит в рамках проекта "Лето в Москве". Об этом сообщили на портале мэра и правительства столицы.

На центральных улицах города появились новые ландшафтные композиции и тематические арт-объекты, сочетающие озеленение, современный дизайн и городские пространства для отдыха.

На Сретенском бульваре при поддержке компании "Лукойл", отмечающей в этом году 35-летие, оформили тематическую площадку, вдохновленную историей отечественного автопрома и нефтегазовой отрасли. В прогулочной зоне разместили стилизованные модели советских автомобилей – ЗИЛ, "Урал" и "Волгу", украшенные цветочными композициями и декоративными элементами. Дополнило пространство площадка для мини-гольфа.

Еще одна фестивальная локация появилась у Большого театра благодаря поддержке банка ВТБ. К 250-летию театра здесь создали многоуровневый сад с липами, иргой, ольхой, цветущими деревьями и кустарниками. Среди зеленых насаждений установили скульптуры балерин, посвященные искусству классического танца.

Организаторы отмечают, что новые площадки стали частью городского фестиваля и создают дополнительные пространства для прогулок, отдыха и фотосъемки в центре столицы.

Ранее на столичных бульварах в рамках проекта "Лето в Москве" появились городские сады. На Страстном бульваре разбили цветники с розами, гортензиями, хвойными и декоративными травами, где собираются художники. Чистопрудный бульвар оформили в стиле английского сада с аллеями, живыми изгородями, арками с розами, масками и веерами, а также установили сцену для концертов.