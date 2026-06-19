Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

19 июня, 16:54

Город

Московские компании разместили арт-объекты на улицах к фестивалю "Сады и цветы"

Фото: пресс-служба департамента торговли и услуг города Москвы

Московские компании вновь присоединились к фестивалю "Сады и цветы", который проходит в рамках проекта "Лето в Москве". Об этом сообщили на портале мэра и правительства столицы.

На центральных улицах города появились новые ландшафтные композиции и тематические арт-объекты, сочетающие озеленение, современный дизайн и городские пространства для отдыха.

На Сретенском бульваре при поддержке компании "Лукойл", отмечающей в этом году 35-летие, оформили тематическую площадку, вдохновленную историей отечественного автопрома и нефтегазовой отрасли. В прогулочной зоне разместили стилизованные модели советских автомобилей – ЗИЛ, "Урал" и "Волгу", украшенные цветочными композициями и декоративными элементами. Дополнило пространство площадка для мини-гольфа.

Еще одна фестивальная локация появилась у Большого театра благодаря поддержке банка ВТБ. К 250-летию театра здесь создали многоуровневый сад с липами, иргой, ольхой, цветущими деревьями и кустарниками. Среди зеленых насаждений установили скульптуры балерин, посвященные искусству классического танца.

Организаторы отмечают, что новые площадки стали частью городского фестиваля и создают дополнительные пространства для прогулок, отдыха и фотосъемки в центре столицы.

Ранее на столичных бульварах в рамках проекта "Лето в Москве" появились городские сады. На Страстном бульваре разбили цветники с розами, гортензиями, хвойными и декоративными травами, где собираются художники. Чистопрудный бульвар оформили в стиле английского сада с аллеями, живыми изгородями, арками с розами, масками и веерами, а также установили сцену для концертов.

Читайте также


бизнесгородфестивали

Почему зумеры выдумывают себе болезни?

Жительница столицы попала в отделение гнойной хирургии после похода в салон

Читать
закрыть

Почему зумеры выдумывают себе болезни?

В этом виноваты беспрецедентный уровень тревожности, чувство неопределенности и интернет

Читать
закрыть

Грозит ли России мировой сахарный кризис?

Природное явление Эль-Ниньо грозит снижением урожая сахарного тростника в Индии и Таиланде

Эксперты уверены: РФ полностью обеспечивает себя сахарной свеклой

Читать
закрыть

Почему путешественники увлеклись литературным туризмом?

Людям удается чаще читать лишь в отпуске из-за ежедневной рутины и фоновой тревоги

Читать
закрыть

Как подорожание техники Apple отразится на российском рынке?

Тим Кук сообщил, что компания вынуждена пойти на повышение цен

Эксперты уверены: сильное увеличение стоимости повлечет за собой резкое падение спроса

Читать
закрыть

Почему москвичи стали тренироваться в фитнес-капсулах?

Пользователям доступна опция персонального тренера, который подключается к занятию удаленно

Некоторым комфортнее заниматься в одиночестве, включая собственную музыку

Читать
закрыть

Почему зумеры разочаровались в соцсетях?

Специалисты объясняют это большим количеством рекламы и потерей изначальной сути

На этом фоне взлетела популярность виртуальных ролевых игр

Читать
закрыть

Какие спортивные мероприятия посетить в Москве?

20 июня в Москве пройдет ежегодный "Ночной забег"

21 июня в музее-заповеднике "Царицыно" пройдет празднование Международного дня йоги

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика