Новости регионов: в Кабардино-Балкарии объявлен режим ЧС из-за селевых потоков

В Кабардино-Балкарии из-за мощных селевых потоков введен режим ЧС. В Тырныаузе часть жителей осталась без света, воды и газа, людей эвакуировали в пункты временного размещения. Грязевой поток повредил мост на федеральной трассе, движение перекрыто, но работает объезд.

В Новосибирской области житель уснул в лодке и оказался в дрейфе по Оби. Его обнаружили транспортные полицейские. Медицинская помощь не понадобилась, мужчину передали родственникам.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.