Автобус с российскими туристами попал в аварию на Кубе

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Автобус с российскими туристами попал в аварию в окрестностях города Хагуэй-Гранде на Кубе, сообщает посольство РФ в своем телеграм-канале.

В результате происшествия госпитализирован один человек. В диппредставительстве подчеркнули, что был установлен контакт с представителями местных властей, туроператором и страховой компанией. При необходимости пострадавшим россиянам будет оказана необходимая помощь по консульской линии.

Также пять российских туристов остаются в больницах турецкой Антальи после ДТП с автобусом. Всего травмы в аварии получили 18 пассажиров.