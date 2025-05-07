Водителям посоветовали не выезжать на столичные улицы до 19:00

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) посоветовал водителям выезжать в город до 16:00 или после 19:00 в связи с тем, что среда, 7 мая, стала последним рабочим днем перед длинными выходными. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

На данный момент трафик на дорогах в Москве оценивается в 4 балла. Интенсивное движение фиксируется на Третьем транспортном кольце возле Тульской эстакады в обе стороны, на внешней стороне ТТК в области Лужнецкой эстакады и на внутренней стороне в районе Новой Башиловки.

В департаменте предупредили, что интенсивность движения в столице зависит не только от увеличения количества машин в преддверии майских праздников, но и от прибытия иностранных делегаций в Москву на 9 Мая, а также от дорожных работ и небольших аварий.

В связи с этим автомобилистов попросили пересесть на метро, чтобы сэкономить время в пути. Например, от Рижской до Савеловской эстакады на метро можно добраться за 29 минут, а на машине – за 35 минут. Кроме того, от Савеловской до Тульской эстакады поездка на метро составит 35 минут, а на автомобиле – примерно 45 минут.

Водителей, которые все-таки будут использовать для поездок по городу личный транспорт, призвали быть осторожнее на дороге. Столичный Дептранс посоветовал соблюдать скоростной режим и держать дистанцию от впереди идущих автомобилей, а также не отвлекаться на телефон во время движения.

"За ситуацией на дороге круглосуточно следят ситуационный центр и экипажи дорожного патруля ЦОДД", – напомнил департамент.

Ранее столичный Дептранс сообщил о введении в Москве временных ограничений на движение и парковку такси, каршеринга, электросамокатов и велосипедов. Эти меры будут действовать на нескольких улицах в связи с подготовкой и проведением праздничных мероприятий ко Дню Победы. Жителей и гостей столицы попросили заранее распланировать поездки по городу.

