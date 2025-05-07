Ограничения на движение и парковку введут на столичных улицах 7 и 9 мая

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москве 7 и 9 мая будут действовать временные ограничения на движение и парковку такси, каршеринга, электросамокатов и велосипедов. Об этом сообщает телеграм-канал столичного Дептранса.

Как уточнил заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, ограничения будут действовать на нескольких улицах города в связи с подготовкой и проведением праздничных мероприятий ко Дню Победы.

Жителей и гостей столицы просят планировать поездки заранее с учетом перекрытий. Подробнее о зонах ограничений можно узнать в приложении оператора аренды или на сайте.

При этом в период с 8 по 10 мая парковки на всех столичных улицах будут бесплатными. Жители и гости города смогут не оплачивать парковку даже на участках с повышенными тарифами, а также в зонах динамического тарифа. Однако стоянки, где установлены шлагбаумы, необходимо будет оплатить.

Ранее ЦОДД рекомендовал водителям пересесть на метро из-за ограничения движения в центре Москвы с 05:00 среды, 7 мая. На трафик могут влиять временные ограничения, прибытие иностранных делегаций, увеличение числа машин в преддверии майских праздников, а также дорожные работы и мелкие ДТП.