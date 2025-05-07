Свыше 100 инспекторов ЦОМП будут дежурить на станциях московского метро 9 мая

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Свыше 100 инспекторов Центра обеспечения мобильности пассажиров (ЦОМП) будут дежурить более чем на 40 станциях московского метро 9 мая. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Инспекторы ЦОМП помогут пассажирам найти ближайший выход в город, расскажут об альтернативных маршрутах в случае введения временных ограничений, а также ответят на любые вопросы граждан.

Пассажиры также смогут оставить заявку на сопровождение ЦОМП на сайте ГУП "Московский метрополитен". Инспекторы окажут помощь в передвижении в период с 05:30 до 01:00.

"По поручению Сергея Собянина мы создаем условия для безопасных и комфортных поездок, в том числе во время важных государственных праздников", – заключил заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Ранее жителей и гостей столицы предупреждали, что выход с ряда центральных станций метро ограничат в Москве 7 и 9 мая. Например, станции "Арбатская", "Охотный ряд", "Театральная", "Площадь революции", "Боровицкая", "Библиотека имени Ленина" и "Александровский сад" будут работать на вход и переход.

На остальных станциях возможны дополнительные ограничения. При этом такие меры продлятся с открытия метро до окончания мероприятий.

