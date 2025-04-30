Пять россиян остаются в больницах в Анталье после ДТП

Пять российских туристов остаются в больницах турецкой Антальи после ДТП с автобусом. Об этом сообщили в Генконсульстве России, добавив, что всего травмы в аварии получили 18 пассажиров.

Чтобы обезопасить себя при схожей чрезвычайной ситуации в чужой стране, путешественнику необходимо оформить заранее страховку, заявила член рабочей группы по страхованию выезжающих за рубеж Всероссийского союза страховщиков Юлия Алчеева. Страховка покрывает лечение или транспортировку, если был причинен вред жизни и здоровью.

Также существует специальная расширенная страховка, продолжила эксперт. Такая функция помогает обезопасить от природных катаклизмов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.