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Новости

20 июля, 10:00

Происшествия

Новости регионов: в Якутии начал снижаться уровень воды в зоне паводка в реке Индигирка

Новости регионов: в Якутии начал снижаться уровень воды в зоне паводка в реке Индигирка

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В зоне паводка в Якутии начал снижаться уровень воды в реке Индигирка. Ранее она вышла из берегов на фоне проливных дождей. За сутки вода отступила от 140 дворовых территорий и 32 залитых жилых домов. Тем не менее еще свыше 60 построек остаются подтопленными. В регионе действует режим ЧС.

Жители Красноярска делятся завораживающими кадрами стихии. На улицах города накануне грохотали раскаты грома и сверкали молнии. Из своих окон горожане наблюдали яркие и жутко красивые грозовые вспышки. Вместе с тем, на город обрушились еще и сильные дожди с градом. А ветер разгонялся до 25 метров в секунду

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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