Женщина столкнула своего знакомого на пути на станции метро "Кунцевская"

Видео: пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве

Женщина столкнула своего знакомого на рельсы на станции "Кунцевская" Большой кольцевой линии метрополитена Москвы. Об этом сообщает пресс-служба столичного управления МВД со ссылкой на УВД на метрополитене.

По данным правоохранителей, женщина поссорилась с 40-летним мужчиной, который находился в состоянии алкогольного опьянения. В ходе конфликта она столкнула оппонента на пути, но он не получил серьезных травм. Его удалось поднять на платформу.

Против женщины составили протокол о мелком хулиганстве, а мужчину привлекли к административной ответственности за нарушение правил поведения на транспорте и появление в общественных местах в состоянии опьянения.

Ранее пассажир погиб на станции "Полежаевская" Таганско-Краснопресненской линии метро. Сообщалось, что он по неосторожности упал под прибывавший поезд. Из-за этого составы временно не ходили между станциями "Спартак" и "Баррикадная", а в обратном направлении были увеличены интервалы движения. Позже движение на участке восстановилось.

