Движения не было на БКЛ от "Мнёвников" до "Аминьевской" из-за человека на путях

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

На Большой кольцевой линии (БКЛ) метро Москвы не было движения от станции "Мнёвники" до "Аминьевской". Об этом сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

Причиной стал человек на путях. По информации Агентства "Москва", мужчина спустился с платформы на станции "Давыдково" и уснул в желобе между рельсами. Сотрудники метро подняли пассажира обратно на руках.

К 21:00 Дептранс сообщил о восстановлении курсирования поездов.

Ранее пассажир погиб на станции "Полежаевская" Таганско-Краснопресненской линии метро. Он по неосторожности упал под прибывавший поезд.

Из-за этого составы временно не ходили между станциями "Спартак" и "Баррикадная", а в обратном направлении были увеличены интервалы движения. Горожан призывали пересесть на другие линии метро, МЦК и наземный транспорт. Позже движение на участке восстановилось.

