06 июня, 21:48 (обновлено 06.06.2025 22:05)Транспорт
Движение на Замоскворецкой линии метро Москвы восстановлено
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Движение поездов на Замоскворецкой линии столичного метрополитена восстановлено, сообщила пресс-служба столичного Дептранса.
Ведомство уточнило, что расписание следования составов введено в график.
Движения не было от станции "Речной вокзал" до "Белорусской" из-за человека на путях. В обратном направлении поезда курсировали с увеличенными интервалами.
Ранее сообщалось, что в текущем году в метро появятся турникеты нового поколения. Они будут отличаться высокой надежностью и пропускной способностью. Также турникеты будут оборудованы современными системами оплаты, включая биометрию. Как уточняется, у них будут более узкие тумбы. Помимо этого, будет предусмотрена световая индикация статуса оплаты и виброотклик для слабовидящих.
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