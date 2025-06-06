Движение на Замоскворецкой линии метро Москвы восстановлено

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Движение поездов на Замоскворецкой линии столичного метрополитена восстановлено, сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

Ведомство уточнило, что расписание следования составов введено в график.

Движения не было от станции "Речной вокзал" до "Белорусской" из-за человека на путях. В обратном направлении поезда курсировали с увеличенными интервалами.

Ранее сообщалось, что в текущем году в метро появятся турникеты нового поколения. Они будут отличаться высокой надежностью и пропускной способностью. Также турникеты будут оборудованы современными системами оплаты, включая биометрию. Как уточняется, у них будут более узкие тумбы. Помимо этого, будет предусмотрена световая индикация статуса оплаты и виброотклик для слабовидящих.