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06 июня, 21:25

Транспорт

Интервалы движения увеличены на зеленой ветке метро Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Интервалы движения увеличены на северном участке Замоскворецкой линии Московского метрополитена из-за человека на путях, сообщает в телеграм-канале столичный Дептранс.

По данным департамента, в настоящее время нет движения от станции "Речной вокзал" до "Белорусской". В обратном направлении поезда курсируют с увеличенными интервалами.

Ранее сообщалось, что на Московском центральном кольце поезда курсировали с увеличенными интервалами. В МЖД заявляли, что отправление электропоезда "Ласточка" задерживалось из-за оказания помощи пассажиру на станции Окружная. Штатная работа МЦК была возобновлена в течение 20 минут.

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