Движение на оранжевой ветке метро Москвы введено в график после остановки поезда

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Поезда на Калужско-Рижской линии столичного метро курсируют по графику после кратковременной остановки поезда. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичной подземки.

"Ранее на станции "Медведково" высаживали пассажиров из одного поезда. Несколько следующих составов снижали скорость или останавливались для соблюдения интервала", – пояснил собеседник агентства.

В ряде телеграм-каналов при этом отмечалось, что на станции произошел сбой, поезда не ходили в течение 10 минут.

Ранее движения не было от станции "Речной вокзал" до "Белорусской" Замоскворецкой линии Московского метрополитена из-за человека на путях. В обратном направлении поезда курсировали с увеличенными интервалами.

Спустя время движение поездов на линии было восстановлено.

До этого на Московском центральном кольце поезда курсировали с увеличенными интервалами. В МЖД заявляли, что отправление электропоезда "Ласточка" задерживалось из-за оказания помощи пассажиру на станции Окружная.