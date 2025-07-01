Фигуранты дела "Крокуса" входили в созданные в интересах Киева террористические ячейки

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"

Обвиняемые в теракте в "Крокус Сити Холле" входили в три террористические ячейки, созданные гражданами Таджикистана в интересах властей Украины. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ.

Речь идет о группировке "Вилаят Хорасан" (запрещена в РФ, является частью террористической организации "Исламское государство", также запрещенной в РФ). По версии следствия, деятельность ячеек организовали двое находящихся в розыске граждан Таджикистана и неустановленные лица.

"В нее они вовлекли граждан Таджикистана Мирзоева, Фаридуни, Рачабализоду, Файзова, Солиевых, Исмоилова, Гадоева, Хамидова, Лутфуллои, Курбонова, Юсуфзоду, Шарипзоду (внесены в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), апеллируя к их религиозным чувствам, которым дали указание совершить теракт в Москве", – говорится в сообщении.

При этом расследование в отношении находящихся в розыске обвиняемых в настоящий момент продолжается, подчеркнули в ведомстве.

Прокуратура РФ уже утвердила обвинительное заключение в отношении 19 фигурантов и направила его в 2-й Западный окружной военный суд. Они обвиняются по статьям в зависимости от роли и степени участия в теракте.

Как ранее заявил адвокат Игорь Трунов, который представляет интересы пострадавших, всего в деле 427 томов. В нем содержатся обстоятельства теракта, доказательства, показания, результаты экспертиз и другие данные расследования.

Теракт в "Крокус Сити Холле" произошел 22 марта 2024 года. Нападавшие открыли стрельбу по людям, а после подожгли здание. В результате погибли 149 человек, 1 пропал без вести, ранения и травмы различной степени тяжести получили 609 граждан.

Общий ущерб от нападения составил около 6 миллиардов рублей.

По данным следствия, теракт был совершен по заказу властей Украины с целью дестабилизации политической ситуации в России. Подготовка к теракту началась за несколько месяцев до его совершения. Ряд фигурантов прибыли в РФ из-за рубежа.