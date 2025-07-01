Дело о теракте в "Крокус Сити Холле" направлено в суд

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Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о теракте в "Крокус Сити Холле" и направила его для рассмотрения в 2-й Западный окружной военный суд. Об этом ТАСС заявил адвокат Игорь Трунов, который представляет интересы пострадавших.

В судебной инстанции агентству сообщили, что дело к ним еще не поступило.

Трунов уточнил, что всего в деле 427 томов. В нем содержатся обстоятельства теракта, доказательства, показания обвиняемых и потерпевших, результаты экспертиз и другие данные расследования. Он также добавил, что защита потерпевших намерена подать иски к обвиняемым.

Теракт в "Крокусе" заказали и организовали украинские спецслужбы, говорится в материалах дела. Более того, непосредственными организаторами по заказу Украины были члены движения "Вилаят Хорасан" (запрещено в РФ, является частью террористической организации "Исламское государство", также запрещенной в РФ).

Как рассказали обвиняемые, для исполнителей специально создали легенду, чтобы теракт выглядел как исключительно в интересах запрещенной террористической организации.

Теракт в подмосковном концертном зале произошел 22 марта 2024 года. Нападавшие начали стрелять по людям, а затем подожгли здание. В результате погибли 149 человек, один пропал без вести, еще 609 граждан получили травмы.

СК завершил следственные действия с 19 обвиняемыми в совершении преступления. Потерпевшими по делу проходят 2 307 человек. В ходе расследования были допрошены тысячи свидетелей.