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Новости

02 августа, 07:30

Происшествия

Новости регионов: наводнение произошло в Красноярске после мощного ливня

Новости регионов: наводнение произошло в Красноярске после мощного ливня

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Наводнение произошло в Красноярске после мощного ливня. Затопило дворы и улицы, машины не могут справиться со стихией и глохнут прямо на проезжей части. Из-за этого в городе пробки, некоторые автомобили приходится вытягивать из огромных луж. Ливневки не выдерживают нагрузки, а дождь не прекратился до сих пор. По прогнозу, лить будет весь день. Кроме того, обещают грозу и шквалистый ветер.

Автопробегом "Никто кроме нас" в Приморье отмечают день ВДВ. Колонна стартовала с острова Русский по маршруту Золотой мост, проспект 100-летия Владивостока и улица Маковского. Завершится автопробег у Дома молодежи во Владивостоке. Минутой молчания и возложением цветов у памятника приморцам, погибшим в локальных конфликтах, почтили память погибших.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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