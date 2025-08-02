Облачная погода с грозой ожидается в Москве 2 августа

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Облачная погода с прояснениями и дождем ожидается в столице в субботу, 2 августа. В отдельных районах города пройдет гроза, предупреждает Гидрометцентр России.

По данным метеорологов, днем температура воздуха в Москве будет в пределах от 23 до 25 градусов, по области – от 21 до 26 градусов.

Западный и северо-западный ветер будет дуть со скоростью 6–11 метров в секунду. Атмосферное давление составит 747 миллиметров ртутного столба.

Ночью температура в столице может опуститься до 15 градусов, а в Подмосковье – до 12 градусов.

Энергетики ПАО "Россети Московский регион" переведены в режим повышенной готовности из-за ливня и грозы в Москве и Подмосковье. Для устранения возможных чрезвычайных ситуаций, вызванных непогодой, готовы 303 бригады, состоящие из 1 198 специалистов и 363 единиц специальной техники.

Лето в Москве приближается к субтропическому типу климата, становясь жарче и дождливее. По словам синоптиков, частые грозы и молнии связаны с сильным нагревом воздуха и высокой влажностью, что нетипично для средней полосы России. В жару также растет уровень приземного озона.