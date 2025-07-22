Прокуратура начала проверку после избиения подростка в "Лосином острове"

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Прокуратура начала проверку после избиения 17-летнего подростка в "Лосином острове". Об этом сообщается в пресс-службе надзорного ведомства.

Ранее в Сети появилась видеозапись, на которой несколько молодых людей избивают юношу. Выяснилось, что инцидент произошел 17 июля на территории квартала Абрамцево подмосковной Балашихи.

"Потерпевшему потребовалась медицинская помощь, он госпитализирован в лечебное учреждение", – добавили в пресс-службе.

По факту инцидента следователи возбудили уголовное дело по статье 213 УК РФ ("Хулиганство"). Ход и результаты расследования взяты под контроль Балашихинской городской прокуратурой.

По данным Агентства "Москва", личности всех предполагаемых злоумышленников уже установлены. Кроме того, задержана одна из участниц избиения – девушка 2004 года рождения.

Ранее молодой мужчина сильно избил пожилого постояльца дома-интерната для престарелых и инвалидов в поселке Крутинка Омской области. Видео с нападением распространилось в соцсетях. По данному факту начали доследственную проверку.

При этом против сотрудников учреждения могут быть возбуждены уголовные дела по статье о халатности, так как они якобы не приняли никаких действий, чтобы прекратить избиение.

