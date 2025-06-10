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10 июня, 23:29

Происшествия

Мужчина сильно избил постояльца интерната для престарелых в Омской области

Фото: телеграм-канал "Инцидент Омск"

Молодой мужчина сильно избил пожилого постояльца дома-интерната для престарелых и инвалидов в поселке Крутинка Омской области. Видео с нападением распространилось в социальных сетях, сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.

По факту произошедшего проводится доследственная проверка, в интернате работают следователи. Также в ведомстве отметили, что против сотрудников учреждения могут быть возбуждены уголовные дела по статье "Халатность", так как, по предварительной информации, они не приняли никаких действий, чтобы прекратить избиение.

Ранее уголовное дело о побоях было возбуждено после драки столкнувшихся на эскалаторе мужчин в столичном метро. Во время драки 27-летний москвич несколько раз избил своего оппонента, а после скрылся. Пострадавшему понадобилась помощь врачей.

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