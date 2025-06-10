10 июня, 23:29Происшествия
Мужчина сильно избил постояльца интерната для престарелых в Омской области
Фото: телеграм-канал "Инцидент Омск"
Молодой мужчина сильно избил пожилого постояльца дома-интерната для престарелых и инвалидов в поселке Крутинка Омской области. Видео с нападением распространилось в социальных сетях, сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.
По факту произошедшего проводится доследственная проверка, в интернате работают следователи. Также в ведомстве отметили, что против сотрудников учреждения могут быть возбуждены уголовные дела по статье "Халатность", так как, по предварительной информации, они не приняли никаких действий, чтобы прекратить избиение.
Ранее уголовное дело о побоях было возбуждено после драки столкнувшихся на эскалаторе мужчин в столичном метро. Во время драки 27-летний москвич несколько раз избил своего оппонента, а после скрылся. Пострадавшему понадобилась помощь врачей.
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