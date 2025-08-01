Землетрясение магнитудой 5,2 произошло у побережья Сахалина

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Подземные толчки силой 5,2 балла зафиксированы около берегов Сахалина. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на региональный филиал Единой геофизической службы РАН.

Эпицентр толчков располагался в 79 километрах к востоку от Северо-Курильска на глубине 60 километров. В самом городе землетрясение могло ощущаться с интенсивностью в 3 балла.

30 июля землетрясение магнитудой 8,8 балла произошло на территории Камчатки. Оно стало сильнейшим за весь инструментальный период наблюдений. После этого в регионе фиксировалась серия подземных толчков магнитудой от 2 до 5 баллов.

При этом высота волн в Елизовском районе Камчатки достигала 3–4 метров. Из-за цунами порт Северо-Курильска и рыбопромышленное предприятие "Алаид" были затоплены. Также подтопления наблюдались на территории палаточного лагеря Русского географического общества (РГО).

В Северо-Курильском районе Сахалинской области после землетрясения действует режим ЧС. Там могли быть повреждены электросети и сети водоснабжения. Региональная прокуратура открыла горячую линию для решения проблем, которые возникли из-за подземных толчков.