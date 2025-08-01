Уровень погодной опасности повысили в Москве из-за ливня с сильным ветром

Синоптики повысили уровень погодной опасности в столичном регионе с желтого до предпоследнего оранжевого из-за грозы с интенсивными осадками и сильным ветром. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

В некоторых районах города и области ожидаются ливень и сопровождающий грозу шквалистый ветер с усилением до 17 метров в секунду.

В ведомстве пояснили, что новый уровень, обозначающий потенциально опасную погоду с риском стихийных бедствий, останется актуальным до 09:00 субботы, 2 августа.

Непогода обрушилась на столичный регион вечером 1 августа. Согласно прогнозу синоптиков, она продлится до 10:00 2 августа.

Жителей призвали быть внимательными на улице, не укрываться под деревьями и ветхими строениями, а также держаться подальше от водоемов. Водителям рекомендуется снизить скорость, увеличить дистанцию и включить ближний свет.

В случае необходимости для помощи номера 101 и 112, а также телефон МЧС Москвы 8 (495) 637-31-01 работают круглосуточно.

При подтоплении около дома можно обратиться в управу района или префектуру округа, а также в Единый диспетчерский центр по номеру +7 (495) 539-53-53 или на портал "Наш город". При затоплении дорог и дворовых проездов следует звонить в ГУП "Мосводосток" по телефону +7 (495) 657-87-03, а подземных переходов – в ГБУ "Гормост" по телефону +7 (495) 632-58-46.

В свою очередь, о падении деревьев можно сообщить в Единый диспетчерский центр по телефону +7 (495) 539-53-53.

В связи с возможным ухудшением погодных условий сотрудники ПАО "Россети Московский регион" были переведены в режим повышенной готовности. Для оперативного реагирования на возможные чрезвычайные ситуации сформированы 303 бригады, в состав которых входят 1 198 специалистов и 363 единицы специальной техники.

Кроме того, на улицах города дежурят 300 бригад и 290 единиц специализированной техники Мосводостока.