02 августа, 06:50Происшествия
Опрокидывание автомобиля произошло на 69-м км МКАД
Фото: Москва 24
На внутренней стороне 69-го километра МКАД, в районе съезда № 69, произошло опрокидывание автомобиля. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.
На месте работают оперативные службы Москвы, которые устанавливают обстоятельства произошедшего и информацию о возможных пострадавших.
Движение в районе ДТП затруднено на 1,2 километра. Водителей призвали выбирать пути объезда.
Ранее столкновение двух автомобилей произошло в районе дома № 5 на Вильнюсской улице в Москве. По данным СМИ, столкнулись автомобили Nissan и Audi, одна машина перевернулась.
Позже выяснилось, что в результате ДТП погибла женщина-пешеход. Предварительно, водитель легкового автомобиля сбил пешехода, который переходил дорогу по регулируемому пешеходному переходу. После автомобиль столкнулся с припаркованным транспортным средством.
Женщина погибла в результате ДТП в Ясеневе