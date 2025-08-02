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02 августа, 06:50

Происшествия

Опрокидывание автомобиля произошло на 69-м км МКАД

Фото: Москва 24

На внутренней стороне 69-го километра МКАД, в районе съезда № 69, произошло опрокидывание автомобиля. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

На месте работают оперативные службы Москвы, которые устанавливают обстоятельства произошедшего и информацию о возможных пострадавших.

Движение в районе ДТП затруднено на 1,2 километра. Водителей призвали выбирать пути объезда.

Ранее столкновение двух автомобилей произошло в районе дома № 5 на Вильнюсской улице в Москве. По данным СМИ, столкнулись автомобили Nissan и Audi, одна машина перевернулась.

Позже выяснилось, что в результате ДТП погибла женщина-пешеход. Предварительно, водитель легкового автомобиля сбил пешехода, который переходил дорогу по регулируемому пешеходному переходу. После автомобиль столкнулся с припаркованным транспортным средством.

Женщина погибла в результате ДТП в Ясеневе

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