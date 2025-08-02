Мужчина погиб в Самаре из-за пожара от обломков БПЛА

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Мужчина погиб в Куйбышевском районе Самары в результате вражеской атаки БПЛА. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Федорищев в своем телеграм-канале.

"Он находился в дачном доме, который загорелся из-за падения обломков БПЛА", – рассказал губернатор.

Федорищев принес соболезнования родным и близким погибшего. По его словам, экстренные службы работают на месте ЧП.

Ранее сообщалось, что вражеские дроны атаковали одно из промышленных предприятий в Новокуйбышевске Самарской области. Отмечалось, что в целях безопасности граждан в регионе ввели временные ограничения работы мобильного интернета.

Утром 2 августа самарский аэропорт Курумоч объявил о временных ограничениях для обеспечения безопасности полетов. Авиагавань временно не принимает на посадку и не отправляет самолеты.