02 августа, 08:19Происшествия
Мужчина погиб в Самаре из-за пожара от обломков БПЛА
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев
Мужчина погиб в Куйбышевском районе Самары в результате вражеской атаки БПЛА. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Федорищев в своем телеграм-канале.
"Он находился в дачном доме, который загорелся из-за падения обломков БПЛА", – рассказал губернатор.
Федорищев принес соболезнования родным и близким погибшего. По его словам, экстренные службы работают на месте ЧП.
Ранее сообщалось, что вражеские дроны атаковали одно из промышленных предприятий в Новокуйбышевске Самарской области. Отмечалось, что в целях безопасности граждан в регионе ввели временные ограничения работы мобильного интернета.
Утром 2 августа самарский аэропорт Курумоч объявил о временных ограничениях для обеспечения безопасности полетов. Авиагавань временно не принимает на посадку и не отправляет самолеты.