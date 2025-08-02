Средства ПВО уничтожили 18 украинских беспилотников над регионами РФ

Фото: министерство обороны РФ

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили 18 украинских беспилотников самолетного типа вечером 1 августа. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Дроны были ликвидированы в период с 20:00 до полуночи. Семь БПЛА уничтожили в Краснодарском крае, четыре – в Воронежской области, два – в Белгородской, а также еще пять – над акваторией Азовского моря.

Ранее шесть человек получили ранения из-за удара, который был нанесен ВСУ по торговым павильонам при выезде из села Великие Копани в Херсонской области. Всех пострадавших доставили в медучреждение.

Еще одна атака украинских беспилотников произошла в Пензенской области. В результате нее началось возгорание на территории одного из промышленных предприятий. При воздушной атаке никто не погиб.