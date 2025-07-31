31 июля, 08:30Происшествия
Возгорание произошло на пензенском предприятии после атаки БПЛА
Фото: телеграм-канал Baza
Возгорание произошло на территории одного из промышленных предприятий после атаки беспилотников в Пензенской области. Об этом сообщил губернатор региона Олег Мельниченко в своем телеграм-канале.
В результате произошедшего никто не погиб. Кроме того, на земле не было выявлено разрушений. В настоящее время специалисты пытаются потушить пожар.
"Нахожусь на месте происшествия, где работают службы экстренного реагирования", – заявил Мельниченко.
Губернатор предупредил, что в целях безопасности в регионе вводятся временные ограничения мобильного интернета, чтобы военные смогли подавлять атаки БПЛА. Глава Пензенской области призвал горожан не поддаваться панике и сохранять спокойствие.
Мельниченко также напомнил о том, что в соцсетях нельзя размещать фото и видео с места происшествия. Кроме того, он попросил местных жителей доверять только проверенным источникам информации.
В ночь на четверг, 31 июля, было сбито 32 украинских БПЛА над 6 российскими регионами. По данным Минобороны, 11 беспилотников удалось уничтожить в Волгоградской области, 7 – в Крыму, по 5 БПЛА – в Воронежской и Белгородской областях, а также по 2 – в Тамбовской и Ростовской областях.