Возгорание произошло на пензенском предприятии после атаки БПЛА

Фото: телеграм-канал Baza

Возгорание произошло на территории одного из промышленных предприятий после атаки беспилотников в Пензенской области. Об этом сообщил губернатор региона Олег Мельниченко в своем телеграм-канале.

В результате произошедшего никто не погиб. Кроме того, на земле не было выявлено разрушений. В настоящее время специалисты пытаются потушить пожар.

"Нахожусь на месте происшествия, где работают службы экстренного реагирования", – заявил Мельниченко.

Губернатор предупредил, что в целях безопасности в регионе вводятся временные ограничения мобильного интернета, чтобы военные смогли подавлять атаки БПЛА. Глава Пензенской области призвал горожан не поддаваться панике и сохранять спокойствие.

Мельниченко также напомнил о том, что в соцсетях нельзя размещать фото и видео с места происшествия. Кроме того, он попросил местных жителей доверять только проверенным источникам информации.

В ночь на четверг, 31 июля, было сбито 32 украинских БПЛА над 6 российскими регионами. По данным Минобороны, 11 беспилотников удалось уничтожить в Волгоградской области, 7 – в Крыму, по 5 БПЛА – в Воронежской и Белгородской областях, а также по 2 – в Тамбовской и Ростовской областях.

