Силы ПВО сбили за ночь 32 украинских беспилотника над регионами РФ

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили в общей сложности 32 украинских беспилотника самолетного типа над шестью регионами России в ночь на 31 июля. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, 11 дронов сбили в Волгоградской области, семь – в Крыму, по пять БПЛА – в Воронежской и Белгородской областях, а также по два – в Тамбовской и Ростовской областях.

Ранее сообщалось, что глава территориальной администрации в Белгородской области Татьяна Рябикина пострадала в результате атаки украинского БПЛА. Украинские войска ударили по ее служебному автомобилю в селе Борки.

Еще один инцидент произошел в Сальском районе Ростовской области, где два сапера погибли при разминировании украинского БПЛА. Власти региона призвали граждан не приближаться к фрагментам беспилотников и не осматривать их.