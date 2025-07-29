Два сапера погибли при разминировании БПЛА в Ростовской области

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Два сапера погибли при разминировании украинского БПЛА в Сальском районе Ростовской области. Об этом сообщил глава района Владимир Березовский в своем телеграм-канале.

Березовский попросил всех граждан быть аккуратнее. Он посоветовал не приближаться к фрагментам беспилотников и не осматривать их. Вместо этого глава Сальского района призвал местных жителей своевременно сообщать экстренным службам о найденных обломках БПЛА. Для этого нужно позвонить по номеру 112.

Об атаке нескольких районов Ростовской области с помощью БПЛА стало известно ночью 29 июля. Из-за этого на одной из железнодорожных станций в Сальске произошел пожар. Пламя быстро перекинулось на состав стоявшего грузового поезда.

По этой причине движение через Сальск было временно приостановлено, однако спустя время его удалось возобновить. Теперь поезда курсируют в обход поврежденного участка контактной сети, где уже работают специалисты. Однако на фоне случившегося задержались девять поездов.

Кроме того, при атаке БПЛА было повреждено остекление в двух вагонах поезда № 59 Новокузнецк – Кисловодск. Предварительно, никто не пострадал. Также в Сальске повреждены частный дом и автомобиль. Внутри машины в момент удара беспилотника находился водитель, который погиб спустя время.

Также в каменском микрорайоне Заводской из-за падения обломков БПЛА загорелась сухая трава в поле.

