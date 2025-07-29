29 июля, 04:11Происшествия
Железнодорожная станция загорелась при атаке БПЛА в Ростовской области
Фото: 123RF/tayo76
Средства ПВО отражают атаку вражеских дронов в нескольких районах Ростовской области. На одной из железнодорожных станций в Сальске произошло возгорание. О происшествии сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь.
Из-за пожара пассажирский поезд отвели на безопасное расстояние. Предварительно, погибших и раненых на месте ЧП нет. К тушению огня уже приступили 45 человек и 12 единиц техники.
Также в Сальске был поврежден частный дом на улице Социалистической. На улице Островского повреждения получил автомобиль – в момент атаки внутри находился водитель, он погиб.
Кроме того, в каменском микрорайоне Заводской из-за падения фрагментов беспилотника загорелась сухая трава в поле. На место уже выехали оперативные службы.
Более подробная информация о последствиях атаки уточняется.
Ночью 29 июля еще одной массированной атаке украинских БПЛА подверглись населенные пункты Донецкой Народной Республики (ДНР). Электричество пропадало в нескольких районах Донецка.