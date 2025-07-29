Железнодорожная станция загорелась при атаке БПЛА в Ростовской области

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Средства ПВО отражают атаку вражеских дронов в нескольких районах Ростовской области. На одной из железнодорожных станций в Сальске произошло возгорание. О происшествии сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь.

Из-за пожара пассажирский поезд отвели на безопасное расстояние. Предварительно, погибших и раненых на месте ЧП нет. К тушению огня уже приступили 45 человек и 12 единиц техники.

Также в Сальске был поврежден частный дом на улице Социалистической. На улице Островского повреждения получил автомобиль – в момент атаки внутри находился водитель, он погиб.

Кроме того, в каменском микрорайоне Заводской из-за падения фрагментов беспилотника загорелась сухая трава в поле. На место уже выехали оперативные службы.

Более подробная информация о последствиях атаки уточняется.

Ночью 29 июля еще одной массированной атаке украинских БПЛА подверглись населенные пункты Донецкой Народной Республики (ДНР). Электричество пропадало в нескольких районах Донецка.