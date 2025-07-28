Силы ПВО уничтожили семь украинских БПЛА над регионами РФ за ночь

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Силы противовоздушной обороны (ПВО) России ликвидировали в ночь на понедельник, 28 июля, семь украинских БПЛА. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

По данным ведомства, четыре беспилотника были сбиты над Ростовской областью, а еще по одному дрону удалось уничтожить над Орловской, Калужской и Брянской областями.

В Ростовской области атаке подверглись города Каменск-Шахтинский, Новошахтинск и Красносулинский район. В результате в районе хутора Васецкий начался пожар. Прибывшие на место огнеборцы оперативно потушили возгорание.

Ранее женщина получила травмы из-за падения обломков беспилотника в Ломоносовском районе Ленинградской области. Медики диагностировали у нее ушибы и порезы. Кроме того, в трехквартирном доме в поселке Большая Ижора произошел пожар. Власти пообещали предоставить компенсации жителям, чье имущество пострадало из-за атак беспилотников.