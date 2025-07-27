Мужчина погиб при пожаре из-за атаки БПЛА в Ленинградской области

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Мужчина погиб при пожаре, который произошел из-за падения обломков украинского БПЛА в Ленинградской области. Еще три человека пострадали, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в своем телеграм-канале.

"Над Ленобластью сегодня отражена беспрецедентная атака БПЛА на промышленные и военные объекты. Все цели уничтожены, сбит 51 дрон. К сожалению, не обошлось без пострадавших", – указал он.

По словам главы региона, двое молодых людей обратились за медпомощью. У них диагностировали ушибы и порезы.

Кроме того, из-за падения обломков беспилотника травмы получила женщина. Она получает медпомощь в Ломоносовской межрайонной больнице.

Дрозденко заверил, что власти региона предоставят компенсации жителям, чье имущество пострадало в результате атак беспилотников.

Ранее при атаке ВСУ по городу Шебекино в Белгородской области погиб мирный житель. Ракетный удар пришелся по коммерческому объекту. Мужчина скончался на месте происшествия от полученных ранений.

