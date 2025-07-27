Женщина пострадала в Ленобласти от падения обломков БПЛА

Фото: телеграм-канал "Mash на Мойке"

Женщина получила травмы из-за падения обломков беспилотника в Ломоносовском районе Ленинградской области, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в своем телеграм-канале.

Медики диагностировали у нее ушибы и порезы. Сейчас она получает медпомощь в Ломоносовской межрайонной больнице.

Кроме того, губернатор добавил, что в поселке Большая Ижора Ломоносовского района произошел пожар в трехквартирном доме. В настоящее время пожарные службы занимаются ликвидацией возгорания. Дрозденко заверил, что власти региона предоставят компенсации жителям, чье имущество пострадало в результате атак беспилотников.

По словам губернатора, в Ленобласти было уничтожено более десяти дронов, однако сейчас работа по отражению атак продолжается.

На фоне этого в аэропорту Пулково были введены ограничения на прием и выпуск гражданских воздушных судов. Спустя время авиагавань открыли для вылета. Рейсы будут осуществляться по согласованию с соответствующими органами.

Всего из-за временных ограничений были 22 рейса отправлены на запасные аэродромы, а 57 – задержаны. Специалисты Минтранса, Росавиации и Госкорпорации по ОрВД усилили контроль за работой аэропортов и авиакомпаний на северо-западе России.