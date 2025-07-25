Сняты временные ограничения в восьми аэропортах России

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Временные ограничения на работу сняты в аэропортах Владикавказа, Грозного, Магаса, Минеральных Вод, Нальчика, Ставрополя, Сочи и Тамбова. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. Перечисленные аэропорты возобновили прием и выпуск самолетов.

Ранее в Минтрансе РФ сообщили, что ведомство отработает слаженную систему оперативной работы с авиакомпаниями во время действия ограничений в аэропортах. Российские воздушные гавани должны неукоснительно следовать внутренним регламентам действий и не допустить нарушения прав пассажиров.

Также глава ведомства Андрей Никитин подчеркивал, что ни аэропорты, ни авиакомпании не могут предугадать введение плана "Ковер", из-за которого задерживаются и отменяются рейсы. Он отметил, что эта задача возложена на военных.