Временные ограничения введены в восьми аэропортах России

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Временные ограничения введены в аэропортах Владикавказа, Грозного, Магаса, Минеральных Вод, Нальчика, Ставрополя, Сочи и Тамбова. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. Перечисленные аэропорты временно не принимают и не выпускают самолеты.

Ранее глава Северной Осетии Сергей Меняйло сообщил, что в ряде регионов Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) был введен план "Ковер". Также он предупредил местных жителей о возможном замедлении работы мобильного интернета.

До этого аналогичные временные ограничения уже вводились в аэропорту Грозного. Однако вскоре авиагавань вернулась к работе в штатном режиме.