Введены временные ограничения в аэропорту Грозного

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Введены временные ограничения на работу в аэропорту Грозного, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. Аэропорт временно не принимает и не выпускает самолеты.

Ранее аналогичные ограничения были введены в аэропорту Сочи. Однако вскоре они были сняты. Авиагавань вернулась к работе в штатном режиме.

Ранее Минтранс РФ сообщил, что отработает слаженную систему оперативной работы с авиакомпаниями во время действия ограничений в аэропортах. Глава ведомства Андрей Никитин считает, что российские воздушные гавани должны неукоснительно следовать внутренним регламентам действий и не допустить нарушения прав пассажиров.