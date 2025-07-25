В Северной Осетии и других регионах СКФО введен план "Ковер"

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На территории Северной Осетии и других регионов Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) был введен план "Ковер" ночью в пятницу, 25 июля. Об этом сообщил глава республики Сергей Меняйло в своем телеграм-канале.

До этого в Северной Осетии был введен режим беспилотной опасности. Меняйло предупредил местных жителей о возможном замедлении работы мобильного интернета.

Ранее министр транспорта РФ Андрей Никитин сообщил, что ни аэропорты, ни авиакомпании не могут предугадать введение плана "Ковер", из-за которого задерживаются и отменяются рейсы. Однако воздушные гавани продолжают подстраиваться и улучшают свою работу с пассажирами при введении плана.

Также Минтранс РФ планирует отработать слаженную систему оперативной работы с авиакомпаниями во время действия ограничений в аэропортах. Российские воздушные гавани должны неукоснительно следовать внутренним регламентам действий и не допустить нарушения прав пассажиров