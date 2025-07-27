Аэропорт Пулково вновь открыт для вылета воздушных судов

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Аэропорт Пулково снова открыт для вылета воздушных судов, сообщил в своем телеграм-канале официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.

По его словам, рейсы будут осуществляться по согласованию с соответствующими органами.

При этом из-за временных ограничений на полеты в некоторых районах Ленинградской области были изменены маршруты в Калининград и обратно. В связи с этим в аэропорту Храброво были внесены корректировки в расписание рейсов.

Кореняко добавил, что специалисты Минтранса, Росавиации и Госкорпорации по ОрВД усилили контроль за работой аэропортов и авиакомпаний на северо-западе России.

Всего из-за временных ограничений в аэропорту Пулково 22 рейса отправили на запасные аэродромы, а 57 задержались на вылет, добавили в пресс-службе авиагавани.

В настоящее время в терминале временно приостановили регистрацию на рейсы, а проход пассажиров в чистую зону ограничили. На фоне этого пассажиров отмененных рейсов, а также встречающих и провожающих призвали покинуть здание аэровокзала.

Ограничения в Пулково начали действовать примерно в 07:43 по московскому времени. Их ввели для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.

Вместе с тем ранним утром 27 июля было принято решение о введении аналогичных запретов на аэропорты Нижнего Новгорода и Пскова. Сейчас меры безопасности сняты в первом.