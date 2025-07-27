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Ограничения на прием и выпуск самолетов сняты в аэропорту Нижнего Новгорода, сообщил в своем телеграм-канале официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.

Он напомнил, что они вводились в целях обеспечения безопасности полетов. За время их действия на запасной аэродром был перенаправлен один рейс.

Решение о введении соответствующих запретов было принято ранним утром 27 июля. Тогда же они распространились и на авиагавань Пскова.

В ночь на 27-е число приостановка деятельности также коснулась аэропорта Калуги. Тогда все службы гавани были переведены на усиленный режим работы. В настоящее время все ограничения сняты.