01:50Транспорт
Временные ограничения введены в аэропорту Калуги
Фото: 123RF/girich
Временные ограничения на работу введены в аэропорту Калуги, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.
Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. Аэропорт временно не принимает и не выпускает самолеты.
Ранее аналогичные ограничения были введены в аэропорту Волгограда. Авиагавань временно прекратила работу на фоне сообщений об отражении атаки дронов.
Также подобные ограничения вводились в аэропортах Грозного и Владикавказа. Спустя несколько часов воздушные гавани вернулись к работе в штатном режиме.