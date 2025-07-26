Ограничения на полеты введены в аэропортах Грозного и Владикавказа

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Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС) введены в аэропортах Грозного и Владикавказа. Об этом сообщает официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

"Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", – говорится в сообщении.

При этом в аэропорту Калуги ограничения на полеты были сняты.

Ранее в аэропортах Владикавказа и Грозного уже вводились ограничения. До этого, ночью 25 июля, аналогичные ограничения были введены в восьми аэропортах России.

Вскоре авиагавани вернулись к работе в штатном режиме.