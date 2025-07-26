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26 июля, 05:20

Транспорт

Введены временные ограничения в аэропортах Владикавказ и Грозный

Фото: 123RF/girich

Введены временные ограничения на работу в аэропортах Владикавказ и Грозный, сообщает официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. Данные аэропорты временно не принимают и не выпускают самолеты.

Ранее, ночью 25 июля, аналогичные ограничения были введены в восьми аэропортах России. Однако вскоре авиагавани вернулись к работе в штатном режиме.

Также 24 июля под временные ограничения попадал аэропорт Грозного. Спустя несколько часов воздушная гавань возобновила прием и выпуск самолетов.

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