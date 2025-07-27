Временные ограничения введены в аэропорту Волгограда

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Временные ограничения на работу введены в аэропорту Волгограда, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. Аэропорт временно не принимает и не выпускает самолеты.

Ранее аналогичные ограничения были введены в аэропортах Грозного и Владикавказа. Однако через несколько часов воздушные гавани вернулись к работе в штатном режиме.

В Минтранс РФ планируют отработать слаженную систему оперативной работы с авиакомпаниями во время действия ограничений в аэропортах. Там отметили, что российские воздушные гавани должны неукоснительно следовать внутренним регламентам действий и не допустить нарушения прав пассажиров.