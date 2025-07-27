Фото: Москва 24/Александр Авилов

В аэропорту Калуги сняты временные ограничения на работу. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

В настоящее время авиагавань вновь начала осуществлять прием и выпуск гражданских самолетов в соответствии с графиком.

Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов примерно в 01:50 по московскому времени. В ночь на 27 июля аналогичные запреты также коснулись аэропортов Нижнего Новгорода и Пскова, а ближе к утру распространились и на Пулково.

Вместе с тем приостановка деятельности произошла также в авиагавани Волгограда, однако спустя почти 7 часов все меры безопасности были сняты.