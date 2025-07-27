Временные ограничения сняты в аэропорту Волгограда

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Временные ограничения на работу сняты в аэропорту Волгограда, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. Сейчас аэропорт полностью восстановил прием и выпуск самолетов.

Кореняко отметил, что за время действия ограничений на запасной аэродром сел один самолет, следовавший в Волгоград.

Ранее аналогичные ограничения были введены в аэропорту Пулково. Авиагавань не принимает и не выпускает гражданские воздушные суда.

Также временные ограничения продолжают действовать в аэропортах Калуги, Нижнего Новгорода и Пскова. Здесь ограничения тоже вводились для обеспечения безопасности полетов.