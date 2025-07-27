Временные ограничения введены в аэропортах Нижнего Новгорода и Пскова

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Временные ограничения на работу введены в аэропортах Нижнего Новгорода и Пскова, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. Данные аэропорты временно не принимает и не выпускает самолеты.

Ранее аналогичные ограничения были введены в аэропортах Калуги и Волгограда. Авиагавани тоже не принимают и не выпускает гражданские самолеты.

До этого ограничения вводились в аэропортах Грозного и Владикавказа. Спустя несколько часов воздушные гавани вернулись к работе в штатном режиме.