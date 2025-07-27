27 июля, 04:18Транспорт
Временные ограничения введены в аэропортах Нижнего Новгорода и Пскова
Фото: depositphotos/Chalabala
Временные ограничения на работу введены в аэропортах Нижнего Новгорода и Пскова, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.
Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. Данные аэропорты временно не принимает и не выпускает самолеты.
Ранее аналогичные ограничения были введены в аэропортах Калуги и Волгограда. Авиагавани тоже не принимают и не выпускает гражданские самолеты.
До этого ограничения вводились в аэропортах Грозного и Владикавказа. Спустя несколько часов воздушные гавани вернулись к работе в штатном режиме.
Читайте также
- Минтранс РФ отработает систему работы с авиакомпаниями во время ограничений
- Росавиация оценила ситуацию в аэропортах на фоне ограничений